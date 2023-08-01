调查显示香港逾半受访学生停用脸书

一项调查显示，超过一半的受访香港学生已经停用脸书（Facebook），而Instagram成为最受年轻人喜爱的平台。

据香港中通社报道，遵理潮指数于今年6月底以网上问卷形式访问709名学生，了解他们的社交媒体使用习惯，相关调查结果星期一（7月31日）晚公布。

调查显示，超过一半学生已经停用Facebook，近四成学生称，使用Facebook的次数按年有所下降，原因是“比较喜欢用其他社交媒体”、“身边朋友逐渐少用”以及“厌倦”等。与遵理潮指数于2013年的调查结果相比，使用Facebook的受访学生由94%大幅下降至48%。

调查还显示，逾九成受访学生使用Instagram，近半学生指出，在过去的一个月内没有发布任何帖子，“观看别人的帖子、照片和影片”是年轻人使用Instagram的主要目的，其次才是“分享生活点滴”及“与朋友互动”。抖音及小红书的使用率分别为19%及33%。

香港青年创业家总商会董事张智强认为，年轻人对即时图像及影片交流需求增加，导致Facebook等以文字为主的社交平台使用率骤降。同时，社交媒体生态也由Followers（追随者）转变为Community（社群）的交流形式，在资讯量爆炸、充斥速食文化的时代，新社交媒体界面必然以简洁为主导，令海量讯息直接无缝地传递到用户眼球。