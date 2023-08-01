习近平：将中巴经济走廊打造成高质量共建一带一路工程

中国国家主席习近平强调，中国愿同巴基斯坦一道，将中巴经济走廊进一步打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。

据新华社星期一（7月31日）报道，习近平向中巴经济走廊启动10周年庆祝活动致贺信时说，自2013年启动以来，两国秉持共商共建共享原则推进中巴经济走廊建设，形成了一批早期收获，为巴基斯坦经济社会发展增添新的动力，也为地区互联互通和一体化进程奠定良好基础。

习近平说，展望未来，中国愿同巴基斯坦一道，坚持高标准、可持续、惠民生目标，不断完善布局、拓展深化合作，将走廊进一步打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。

他也说，不论国际风云如何变幻，中国将始终同巴基斯坦坚定站在一起，携手同心、砥砺前行，弘扬好“铁杆”友谊，统筹发展与安全，开展更高水平、更广范围、更深层次的合作，推动中巴全天候战略合作伙伴关系迈上新的台阶。

法新社报道，中国副总理何立峰在星期天（7月30日）抵达巴基斯坦，出席中巴经济走廊启动10周年庆祝活动。

中国外交部早前公布，何立峰将以国家主席习近平特别代表的身份，于7月30日至8月1日赴巴基斯坦，出席在伊斯兰堡举行的庆祝活动。

法新社称，中国近年来是巴基斯坦最可靠的外国合作伙伴之一，愿意向这个经常陷入财政困境的国家提供财政援助。

巴基斯坦官员上个月27日在社交平台X（推特）上写道，中国已将24亿美元（约31亿新元）的对巴债务展期两年。