北京暴雨11人遇难 习近平要求尽最大限度减少伤亡

受台风“杜苏芮”影响，中国首都北京市本轮强降雨已造成11人遇难，中共总书记习近平要求各地全力搜救失联、被困人员，尽最大限度减少人员伤亡。

北京日报客户端星期二（8月1日）中午引述北京市防汛抗旱指挥部消息报道，受台风“杜苏芮”影响，北京自7月29日开始连续强降雨，西部、西南部、南部迎来特大暴雨。经统计，截至8月1日上午6时，此轮强降雨已经造成11人遇难，其中两人在抢险救灾中因公殉职；另有27人失联，其中四人因抢险救灾失联。

因灾遇难的11人中，门头沟区和昌平区各有四人、房山区两人、海淀区一人。其中北京市消防救援总队海淀消防支队一名消防员在救援工作中遇难，门头沟区一名乡镇干部在巡查过程中遇难，其他遇难人员身份还在进一步核实中。

失联的27人中，门头沟区13人、昌平区10人、房山区四人。其中蓝天救援队在房山区佛子庄乡白草洼村开展抢险救灾行动时有四人落水失联。

据央视新闻客户端星期二下午引述北京应急局消息报道，此前公布的强降雨失联人员中，有14名人员已经取得联系，确认都安全。这些人员为永定河流域投资有限公司员工，都在门头沟下苇甸电站工作，其中五人已经安全返回公司，九人选择继续留守电站。

截至目前，北京市此轮灾情累计造成13个区4万4673人受灾，全市共转移受威胁群众12万7000人，灾害造成的经济损失正在统计中。

据新华社星期二报道，习近平对防汛救灾工作作出指示，要求各地全力搜救失联、被困人员，做好受伤人员救治和遇难者家属安抚工作，尽最大限度减少人员伤亡；也要妥善安置受灾群众，抓紧修复受损基础设施，尽快恢复正常生产生活秩序。

习近平强调，当前正值“七下八上”防汛关键期，各地区和有关部门务必高度重视、压实责任，强化监测预报预警，加强巡查值守，紧盯防汛重点部位，落实落细各项防汛措施，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

另据北京市气象局消息，北京市降雨趋于减弱，8月1日7时发布暴雨黄色预警信号。预计8月1日8时至2日8时，北京市大部地区有中雨，局地暴雨，伴有小时雨强超过50毫米的短时强降雨。北京市海淀、丰台、石景山、门头沟、房山等八个地区保持防汛红色（一级）预警响应。通州、大兴、密云、顺义等地区调整为防汛橙色（二级）预警响应。东城、西城、朝阳、平谷等地区调整为防汛黄色（三级）预警响应。

另外，北京怀柔水库星期二下午拟开启大流量泄洪，将对庙城镇政府北侧怀长路西起华欣湾连接桥、东至庙城立交桥沿线进行交通管制。

官方提醒市民远离河道行洪区域，不要在怀河沿线聚集、滞留、围观，禁止在河道内开展戏水、钓鱼、游泳等水上活动。