谢典林退党掀骨牌效应？国民党前秘书长：约两三人蠢蠢欲动

台湾彰化县议会议长谢典林力挺鸿海创办人郭台铭参选总统，星期一（7月31日）宣布退出国民党。国民党前秘书长李乾龙否认有多达九名正副议长可能退党，回应称确实有两三人蠢蠢欲动。

综合台湾《联合报》《自由时报》星期二（8月1日）报道，国民党籍台北市议员李明贤星期一在网络节目上提到，他跟国民党前秘书长李乾龙通过电话，李乾龙忧心忡忡地跟他说，“听到大概接下来将有九个正副议长可能会退党”，希望立法院前院长王金平出来帮忙化解。

李乾龙证实，李明贤星期一与他通电话，但在提及听说有九个正副议长可能会退党时，李乾龙立即反驳“哪有那么多？”并说过去经常和鸿海集团创办人郭台铭站在一起的几位中南部议长，确实有两三个人蠢蠢欲动，明眼人都看得出来。他不愿公开点名，以免破坏党内和谐。

李乾龙批评，这些人在国民党危急的时刻趁火打劫、左右摇摆，在地方上有实力的人还“作怪”，他星期一与前立法院长王金平碰面，谈及国民党此时需要团结，一定要有份量的人出面登高一呼，王金平则回应“静观其变”。

李乾龙强调，不论是郭台铭独立参选，或是与民众党主席柯文哲整合成“郭柯配”，在“三脚督”局势下都不可能当选，等于成就民进党总统参选人赖清德“躺着选稳上”，违背台湾有六成五至七成民众希望政党轮替的主流民意。他呼吁，现在蠢蠢欲动的人要三思，不要变成让台湾陷入战争的罪人。

他说，国民党必须团结，国民党总统参选人侯友宜与党主席朱立伦要多尽一点心力，各方势力唯有跟国民党整合，集结非绿大联盟的力量，才能实现政党轮替的目标。

另据中时新闻网报道，目前人在日本访问的国民党总统参选人侯友宜，被问及是否担心谢典林退党引发骨牌效应时强调，参选人要自立自强、坚定步伐，全力冲刺赢得最后胜选。