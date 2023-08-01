赖清德竞选总干事被指论文抄袭 校方限定两个月内更正瑕疵

民进党总统参选人赖清德竞选总干事潘孟安被指论文抄袭，他发声明反驳称，政治不应进入校园，凌驾学术独立自由。高雄师范大学回应，潘孟安论文确实存在瑕疵，限定两个月内更正。

据风传媒报道，国民党立委王鸿薇星期二（8月1日）指民进党总统参选人赖清德竞选总干事潘孟安的高师大成人教育研究所论文涉嫌抄袭，比例高达54%，甚至连台湾的国家公园网站都抄，涉及至少六本期刊论文都没有引注。对此，潘孟安透过竞办发布三点声明表示，论文具有原创性，无抄袭疑虑，呼吁政治不要进入校园，凌驾学术独立自由。

王鸿薇星期二上午在立法院举行记者会，指潘孟安高师大成人教育研究所论文，题目为“垦丁国家公园游客旅游动机、旅游体验、旅游满意关系之研究”，经Turnitin系统原创性报告，该论文比对相似指数为54%，网络来源52%，出版物10%。郑文灿过去抄袭比率30%就被台湾大学撤销硕士学位，结果潘孟安抄袭比例高很多。

王鸿薇说，潘孟安论文除抄袭中山大学、朝阳科技大学等六所学校外，连台湾的国家公园网站内容都一字不漏抄袭，还拿一些学校论文文稿拼接。她至今还没完全比对完，因为潘孟安该篇论文抄袭实在太多了。

对此，潘孟安透过竞办提出三点声明表示，他尊重学伦会审查结果，并呼吁政治力不要进入校园，凌驾学术独立自由。

潘孟安也说，经系统及人工比对，对照现今台湾高雄师范大学成人教育研究所在系所网站上公布的论文原创性比对规范表单，其要求全篇比对相似度须低于23%，他合乎毕业规范要求，论文具有原创性，无抄袭之疑虑。

另据台湾《自由时报》报道，针对潘孟安论文被检举抄袭一事，高雄师范大学说，依据“高雄师范大学硕博士学位论文违反学术伦理案件处理要点”召开审定会议，审定结果为被检举人硕士学位论文确实有违反学术伦理的瑕疵，但尚未达撤销学位的程度，该校决议予以书面告诫处分，并请被检举人在收到审定报告书起两个月内完成更正所有瑕疵，修正后填写“台湾图书馆学位论文抽换申请书”，由该校向台湾图书馆申请论文抽换。