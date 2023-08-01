大疆声明：从未设计制造过面向军事目的产品和设备

中国将对无人机出口实施管制，无人机生产商大疆公司星期二（8月1日）发表声明，称从未设计制造过面向军事目的产品和设备。

据大疆公司官网，声明称，大疆作为全球民用无人机领域的科技公司，始终致力于设计、开发、制造民用无人机产品，自成立之初，一直坚决反对将公司产品和技术用于任何军事或战争用途。

声明称，大疆从未设计和制造过面向军事目的产品和设备，也从未在任何国家推销或销售大疆的产品用于军事冲突或战争，并采取积极措施，努力防止大疆的无人机等产品被改装为武器或用于军事目的。大疆始终严格遵循这些原则，并多次公开强调这些原则。

声明称，大疆将积极配合中国政府近日出台的无人机出口管制政策，确保全面合规，认真履行企业社会责任，让科技更好造福人类。

声明还称，如果大疆认为即将出口的产品或技术将被用于恐怖主义活动、军事目的，或其他适用法律法规所限制的最终用途，或其他违反公司原则与价值观的用途，将依据公司的出口管制合规机制和相关法律法规，拒绝出口相关产品和技术。

中国商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部星期一联合发布公告，从9月1日起，对特定无人驾驶航空飞行器实施临时出口管制，实施期限不超过两年。中国也将从9月1日起，对民用反无人机系统等特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项，实施出口管制。