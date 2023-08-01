台湾举办航空嘉年华 自研勇鹰高教机将冲场

台湾军营区此前因疫情暂停开放，台湾国防部星期二（8月1日）宣布，台中清泉岗基地8月12日举办航空嘉年华活动，除了三型主力战机大秀性能外，“国机国造”代表、五架“勇鹰高教机”将冲场。

根据台湾中央社报道，台空军司令部称，8月12日上午9时起至下午4时止，将于空军台中清泉岗基地举办“112年国防知性之旅 台中市清泉岗航空嘉年华”活动，届时将有雷虎特技操演、各型主力战机性能展示、各型战机编队冲场、三军仪队暨空军军乐队展演、地面静态装备陈展、园游会、民间学校热舞及仪队操演活动。

台湾空军称，当天活动将先由五架IDF经国战机冲场，随后依序由雷虎小组特技表演、IDF战机性能展示、三军仪队暨空军军乐队表演、幻象2000-5战机性能展示、F-16V（Block20）战机性能展示、勇鹰高教机冲场、IDF战术冲场落地等节目。

地面静态陈展部分，包括三型主力战机、UH-60M黑鹰直升机、P-3C反潜机、C-130H运输机、E-2K预警机、AT-3教练机、T-34C教练机、勇鹰高教机、BH-1900查核机、OH-58D战搜直升机、AH-64E阿帕契攻击直升机、AH-1W超级眼镜蛇攻击直升机、锐鸢无人机、红雀无人机、爱国者三型导弹、天弓导弹、雄风二型及三型导弹、CM-11战车、M60A3战车、云豹甲车等。