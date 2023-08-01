董云虎被罢免中国全国人大代表职务

上海市人大常委会党组书记、主任董云虎被查逾半个月后，中国官方再通报罢免他的全国人大代表职务。

据上海市人大常委会办公厅官方微信公众号“上海人大”消息，上海市十六届人大常委会星期一（7月31日）举行第五次会议，审议并表决通过相关决议和报告。

鉴于董云虎涉嫌严重违纪违法，依照代表法和选举法的有关规定，上海市人大常委会决定罢免董云虎的第十四届全国人民代表大会代表职务，报全国人民代表大会常务委员会备案；终止董云虎的上海市第十六届人民代表大会代表资格，其上海市第十六届人民代表大会常务委员会主任职务也相应撤销。

中共中央纪委国家监委网站7月12日晚间通报董云虎涉嫌严重违纪违法被查的消息，董云虎也成为中共二十大后首名在任上落马的正省级高官。

据《解放日报》7月11日报道，董云虎7月10日下午到上海社科院调研并与专家学者座谈交流。这是董云虎最后一次公开亮相。

公开资料显示，董云虎今年61岁，浙江仙居人，有“中国人权研究第一人”之称，长期在宣传部门任职。曾任中央对外宣传办公室副主任、国务院新闻办公室副主任，西藏自治区党委常委、宣传部部长，上海市委常委、宣传部部长等职，2018年1月任上海市政协主席，2023年1月任上海市人大常委会主任。