四大猪企被约谈后撤销《互不挖人公约》

中国国家市场监管总局星期一（7月31日）约谈牧原股份、温氏股份、双胞胎、正大投资等四家生猪养殖巨头。四家公司随后发布联合声明，撤销“互不挖人”倡议。

根据每日经济新闻报道，上述四家企业今年6月20日作为发起人，签署《互不挖人公约》，倡议不挖人、不拆台等。

中国国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈四家生猪养殖企业。

市场监管总局表示，上述四家企业作为发起人签署《互不挖人公约》，有违《反垄断法》精神，不利于构建全国统一大市场。

约谈会要求，四家企业要高度重视《互不挖人公约》存在的问题，切实增强责任意识，坚持依法合规经营。

一是立即采取有效措施，主动抓好整改，消除行为危害后果，规范自身经营行为。二是深刻吸取教训，对照《反垄断法》及配套规定排查反垄断合规风险，全面自查自纠。三是加强合规管理，完善合规制度建设，切实提升反垄断合规意识和能力。

同时，市场监管总局表示，将密切关注劳动力市场竞争状况，加强常态化反垄断监管执法，及时回应社会关切，切实保护市场公平竞争，维护消费者利益和社会公共利益，促进劳动力要素合理畅通有序流动，推动行业规范健康持续发展。

上述四家企业当天在牧原集团网站发布声明称，上月20日的联合发布的关于互不挖人的倡议，旨在促进行业健康文明发展，其中部分表述表意不当，有违《反垄断法》精神，引发社会关注。

公司诚恳接受市场监管总局在约谈中指出的问题，将立即整改，消除行为危害后果。此外，四家企业表示，关于该倡议，从未制定具体细则或实施相关措施。为避免造成误解，现决定撤销该倡议，并严格遵守《反垄断法》等法律法规，支持行业内人才自由流动，推动行业健康发展。