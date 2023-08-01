中国国安部微信公众号启用 吁动员全社会反间防谍

中国国家安全部官方微信公众号启用，并发文呼吁动员全社会反间防谍，提出要畅通公民、组织举报危害国安行为的渠道。

中国国安部官方微信号星期一（7月31日）启用，星期二（8月1日）发布首篇文章，作出上述呼吁。

中国国安部说，当前反间谍斗争形势严峻复杂，国家安全机关必须认真贯彻落实7月1日起，经修订后正式实施的《反间谍法》。文章称，间谍活动是具有高度隐蔽性、专业性和危害性的严重违法犯罪行为，不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用，更需要人民群众广泛参与、共同防范，筑牢反间防谍的国家安全人民防线。

中国国安部指出，修订后的《反间谍法》立足当前严峻复杂的反间谍斗争形势，对筑牢反间防谍的国家安全人民防线作出以下规定：

在立法目的上，明确反间谍工作是为了“维护国家安全、保护人民利益”；在工作原则上，明确反间谍工作要坚持“公开工作和秘密工作相结合”“专门工作与群众路线相结合”。

在法律义务上，明确“一切国家机关和武装力量、各政党和各人民团体、企事业组织和其他社会组织，都有防范、制止间谍行为，维护国家安全的义务”，同时要求“国家安全机关在反间谍工作中必须依靠人民的支持，动员、组织人民防范、制止间谍行为”。

在权利保障上，明确“国家对支持、协助反间谍工作的个人和组织给予保护”，“对举报间谍行为或者在反间谍工作中做出重大贡献的个人和组织”给予表彰和奖励。

在工作制度上，增设“安全防范”一章，明确国家机关、人民团体、企业事业组织和其他社会组织的反间谍安全防范主体责任，人民政府、行业主管部门的反间谍安全防范管理责任，国家安全机关反间谍安全防范的协调指导和监督检查责任，依法建立一整套反间谍安全防范制度机制，共同构建反间防谍的立体防护网。

中国国安部说，贯彻落实《反间谍法》需要多措并举：国家机关、人民团体、企业事业组织和其他社会组织，特别是反间谍安全防范重点单位，要落实好各项反间谍安全防范措施；各级人民政府和有关部门应当组织开展反间谍安全防范宣传教育，将反间谍安全防范知识纳入教育、培训、普法宣传内容；要畅通公民、组织举报危害国家安全行为的渠道，国家安全机关应依法及时处理举报信息，并为举报人保密，要健全鼓励公民参与反间谍工作的保障机制；国家安全机关要创造性开展多种形式的国家安全敌情教育和法治宣传，增强全社会反间防谍意识。