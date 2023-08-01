中国发改委：促民营经济发展28条让民企明白遇到问题该找谁

中国国家发展和改革委员会强调，中国官方出台的促进民营经济发展28条措施，让民营企业能明白遇到问题时该找谁，强化支持民营经济发展壮大的工作激励。

据中国澎湃新闻报道，国家发展改革委体制改革综合司司长王善成星期二（8月1日）在新闻发布会上说，这些措施聚焦促进公平准入、强化要素支持、加强法治保障、优化涉企服务、营造良好氛围五个重要方面。

王善成介绍，新措施进一步压实主体责任，在提出具体举措的同时，也确定了每项任务的落实分工，压实责任，明确了“谁来干”，让民营企业明白遇到问题时“该找谁”。

王善成也说，这些措施进一步落实激励约束，通过奖励先进，树立榜样，调动各方支持民营经济发展壮大的积极性。

继“民营经济31条”后，中国官方印发了《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，多方面提振民营企业信心，其中包括支持民营企业参与重大科技攻关，扩大民营企业信用贷款规模等。

中国官方上月19日发布《关于促进民营经济发展壮大的意见》，对促进民营经济发展提出31条建议。《意见》强调，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，并从民营经济的发展环境、政策支持、法治保障以及促进民营经济人士健康成长等方面，提出多项具体举措。

王善成介绍，官方印发《若干举措》，作为落实《意见》的配套政策举措。