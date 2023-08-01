东航第二架C919明起投入运营

东航接收的第二架C919星期三（8月2日）开始投入运营。航线为上海虹桥到成都天府的往返航班。

根据澎湃新闻星期二报道，东航官方信息显示，星期三的“上海虹桥-成都天府”MU9197和MU9198往返航班，由东航近期接收的第二架C919（飞机注册号为B-919C）执飞。

目前上述两个航班在东航已经开售。其中，MU9197航班为8时05分从虹桥T2起飞，预计11时10分落地成都天府机场T2。票价方面，该航班经济舱售价1710元（人民币，下同，约318新元）起。MU9198航班为12时40分从成都天府机场T2起飞，预计15时25分落地虹桥T2。票价方面，该航班经济舱售价1251元起，公务舱4662元起。

东航与中国商飞公司在2021年3月正式签署C919大型客机购机合同，成为中国产大飞机C919的全球首家启动用户。根据协议，东航首批将引进五架C919飞机，去年12月9日接收了首架交付的C919飞机。

今年7月16日，中国东航在上海正式接收第二架中国产C919大型客机。东航方面表示，新一架C919飞机的到来，标志着东航商业运营C919大型客机正在提速。

C919大型客机是中国首次按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机，采用单通道窄体布局，座级158至168座，航程4075至5555公里，根据东航此前公告披露，C919目录单价为6.53亿元。

根据东航的规划，第二架C919将与首架机“搭档”，首先投入东航“上海虹桥—成都天府”空中快线，后续将逐步拓展更多航线。而东航更早前曾表示，投入商业载客运营后，C919将出现在上海、北京、西安、昆明、广州、成都、深圳等地的优质精品航线上。

东航方面此前还表示，首架C919交付机投入运行后，由于兼顾本场训练及计划性维修等原因，所以未必每天都能亮相商业飞行、承运希望探访的旅客。第二架C919亮相沪蓉快线后，旅客搭乘东航航班体验中国产大飞机将有更多选择。