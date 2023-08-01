上海新举措支持事业单位招聘境外人才

上海市出台新举措，支持事业单位招聘外国人和港澳台人才。

据中新社报道，上海市人力资源和社会保障局星期二（8月1日）发布消息称，该局研究出台了《上海市事业单位高层次人才招聘办法》（以下简称“招聘办法”）《上海市事业单位特设岗位管理办法》（以下简称“管理办法”），进一步释放用人单位自主权。

两个办法聚焦高层次人才“一类人群”，关注人才引进、留用“两个环节”，明确了一系列创新举措。

招聘办法明确，事业单位招聘高层次人才以用人单位和市场需求为主，由用人单位自行根据事业发展需要认定高层次人才；打破了国籍、户籍、地域、身份、年龄、学历、人事关系等制约，支持事业单位招聘外国人和港澳台人才；简化了招聘程序，由“八步法”优化为“五步法”；突破了岗位职数限制，“高精尖缺”人才可临时超职数聘用或不占正高级专业技术岗位职数。减省了录用手续，外籍高层次人才、博士后出站人员直接考核合格后可直接办理聘用手续。

招聘办法支持和鼓励高校、科研院所等事业单位科研人员开展“双创”活动；改革交流制度，建立高层次人才流动机制，机关事业单位与事业单位之间可自主交流。

管理办法规定了特设岗位的情形和数量，事业单位在五种情形下可设置特设岗位引进、聘用的高层次和急需紧缺专业人才，数量原则上不超过核准的专业技术岗位总量的5%，总量不超过50人，并将特设岗位设置管理工作作为高层次专业技术人才队伍建设的重要内容。