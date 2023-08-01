人里人气马来熊带动杭州动物园客流增三成

中国杭州动物园有一只马来熊能站立和游客互动，让网民认为这只熊人里人气，怀疑是人扮演。这只熊也因此吸引各路游客纷至沓来，动物园客流量增加三成。

综合北京广播电视台“北京时间”官方微博、《都市快报》和潮新闻报道，有网民在7月27日发视频称，杭州动物园马来熊疑似人扮演的。视频显示，这只熊站立和游客互动，也疑似向游客打招呼，站姿与人类相似，臀部有皱褶。

有网民留言：“下半身的褶皱确实有点像外套。”另有网民说：“这怀疑……能再离谱一点吗？”“你们是不是不认识马来熊？”

杭州动物园工作人员针对此事回应时说，这只名叫安吉拉的马来熊肯定不是人扮的，夏天高温人套个皮毛也坚持不了。

杭州动物园副园长江志介绍，杭州动物园里现在共有一公一母，一只叫大陆，另一只叫安吉拉，两只马来熊是一对夫妻。安吉拉三年前来到杭州动物园，今年4岁，刚刚成年，相当于人类20岁左右。

至于马来熊为什么会站起来，江志解释，熊科动物都有站立的能力，尤其是野外的熊，打斗的时候都会站起来，不只是熊，狮子、老虎等动物也都可以站立。马来熊一般性情比较温和，它们站起来可能是跟游客互动的行为。

《都市快报》也报道，人里人气的马来熊并不罕见，该报记者也曾在杭州动物园拍到过这只马来熊站起来的场景。

对于网民指马来熊人里人气，江志无奈地笑称：“这已经不是马来熊第一次上热搜了，确实有科普的必要。”

江志也说，视频传开后，杭州动物园的客流量明显增加，在7月30日达到2万人以上，比平时增加了三分之一左右。

杭州综合频道报道，一名游客钱明说：“我们在网上刷到视频后，专门从苏州坐高铁过来看熊，昨天晚上连夜过来的，熊熊太可爱了。”