朱立伦称国民党内参民调显示侯友宜已超越柯文哲

国民党主席朱立伦说，最新党内内参民调显示，国民党总统参选人侯友宜已超越民众党总统参选人柯文哲。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道，针对若侯友宜9月之后的民调不见起色，要组在野大联盟会否考虑让侯友宜当副手，国民党主席朱立伦星期二（8月1日）受询时透露，国民党最新的党内内参民调显示，侯友宜已经超越柯文哲，与民进党总统参选人赖清德的差距已经非常小。

蓝营人士透露，朱立伦所提的国民党内参民调，是以智库长期大样本的数据为基础。侯友宜确实已在多个选区靠拢国民党的基本盘，甚至达到30%。侯友宜的民调不仅靠近民进党，也早就超过民众党甚多。

对于有报道称，高雄市前市长韩国瑜在7月23日全代会前和朱立伦见面时，曾建言如果9月侯友宜民调仍没有起色，为了政党轮替，国民党恐须有备案。朱立伦星期二受访时否认谈到备案，强调这样的放话对韩国瑜、侯友宜都是伤害。

朱立伦反问提问媒体：“这是你说的吧？这是媒体说的吧？”他表明，韩国瑜对整个国民党的支持跟关心是毋庸置疑，这样无谓的放话是不应该有这样的行为。“当然老朋友相见，一定会对2024辅选总统、立委都有讨论，但这些放话对韩、对侯都是伤害。”

朱立伦强调，全代会前与韩国瑜见面厘清了一些事实，包括韩国瑜的女儿韩冰不参选中正万华区立委，以及社会上制造谣言称韩国瑜要入不分区立委。这些都绝对不是事实，他要为韩国瑜澄清。