河北涿州灾情告急停水停电 官方发文求助

中国河北省涿州市汛情持续恶化，全域停水、部分停电，不少居民被困在家中高处等待救援转运。由于救援、民生物资告急，涿州市公安局发文呼吁民众捐赠照明设备、净水等物资。

涿州位于北京市西南方向几十公里，北接北京房山区，东邻北京大兴区，是保定市代管的县级市，常住人口60余万，拒马河、永定河、小清河、白沟河、琉璃河、胡良河六条河流交汇于此。

综合澎湃新闻、观察者网、极目新闻等报道，受台风“杜苏芮”影响，北京、天津、河北等地自上星期六（7月29日）以来连续强降水，其中涿州市从7月29日早上8时至8月1日11时，全市平均降水量355.1毫米，最大降水量为两河村435.7毫米，多个乡镇、街道降水量均超300毫米。

此外，涿州市还接收了来自上游的河水，导致河道行洪和城市内涝风险加剧。

由于涿州市内主要河道水量较大，市政府对所有河流启动红色预警，并宣布所有河流防洪进入紧急状态。涿州市也启动重大气象灾害（暴雨）一级应急响应，要求全市各级各部门立即启动暴雨灾害应急响应，按照预案要求做好强降雨防范应对。

据财新网报道，涿州市影视城路停靠在路边的车辆被悉数淹没，水面全程漂浮白雾，还有车辆在路面中间漂浮。高层居民也有不少受困居民透过窗口向外张望，等待救援。

据“涿州发布”微信公众号发布的统计数据，截至星期二（8月1日）早上10时，全市受灾人数达13万3913人，没有人死亡或失联；受灾村居146个，面积225.38平方公里，农业受灾面积9726亩。

涿州市还有不少民众反映，全市多地出现停水停电情况，净水、食物等物资储备也告急。

中图网位于涿州市的仓储中心仓库被淹。（中图网微博）

此外，出版机构中国图书网有员工透露，中图网位于涿州市的仓储中心附近的一家胶带厂释放出刺鼻异味，受困员工中还有人出现呕吐等不适征状，“现在救援队无法前进，被熏得睁不开眼，需要防毒面具支援”。

对此，涿州当地派出所人员表示，目前相关部门正在组织救援被困民众。当地街道办事处工作人员称，已经有人反映过中图网员工被困和疑似有有毒气体洩漏的事，并向高层报备。

目前，小清河分洪区、兰沟洼蓄滞洪区等已相继启动救援工作，其中小清河分洪区共转移七个乡镇、67个村、8万6000人，已完成转移8万3100人，剩余2800人正在陆续转移；兰沟洼蓄滞洪区共转移三个乡镇、57个村、4万2000人，已转移4万2000人。截至8月1日晚上9时，涿州市码头镇地势稍高的集散点陆续有附近居民被冲锋舟转移至此，正等待转运出码头镇，此前他们多受困于家中二三楼。

8月1日，涿州市刁窝镇塔照村附近被洪水淹没，救援队正开展救援工作。（ 中新社）

不过，由于灾情严重，加上全市多地出现停水停电状况，给救援工作增添困难。涿州市政府向蓝天、公羊、任丘天狼等多支救援队致函请求紧急支援，包括增派专业应急救援人员、救援装备等；涿州市公安局也在微博发文，公开请求外界捐赠照明设备、救援船只、皮筏艇、救生衣、纯净水等。

另外，针对有网民表示，涿州被淹原因是“为保北京向涿州分洪”，前《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文说，这种说法对抗洪的团结是一种损害，也是对地域隔阂的挑动。分洪都是上游为保下游采取的措施，“处在下游的涿州怎么可能为保上游的平安而在县域内分洪呢？”所以说“涿州为北京分洪自我牺牲”是根据为零的无端臆测。

他呼吁民众在湍急的信息流中保持应有的辨别力，不被一些想当然的信息带了节奏，更不被别有用心的煽动性信息所惑。