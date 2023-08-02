侯友宜：当选总统将秉持不统不独不武原则

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜说，他当选台湾总统后，将秉持前总统马英九不统、不独、不武的原则，让两岸关系回归稳定。

正在访问日本的侯友宜星期二（8月1日）在日本东京巨蛋酒店接受日本放送协会（NHK）专访。侯友宜说，当前两岸关系正处于战争的边缘，一旦不小心，战争很容易就会发生。作为总统参选人，“我应该做的第一件事就是缓和两岸紧张关系”。

侯友宜说，马英九执政时的两岸政策就是不寻求统一或独立，也不使用武力。在这一政策下，两岸关系的稳定变得有可能。

不过，侯友宜也坦言，两岸目前仍处于战争危机中，北京提的“民主协商”并不实际。

他认为，台湾应该坚持民主和自由的制度，继续加强国防和军事能力，同时通过对话和双方的关系减少对抗。“这是我们应该走的路，也是我真正打算做的。”

针对九二共识，侯友宜重申，他接受合乎“中华民国”宪法的九二共识，他反对一国两制、反对台独，他坚守自由民主，两岸之间要求同存异，相同的继续往前走，不一样的先摆两边，“我们互不承认主权、互不否认治权”，台湾的未来由2300万人决定。

关于台湾与日本的关系，侯友宜称，日本对亚太地区的整体秩序极其重要。台湾与日本保持着非常密切的关系，在维持地区秩序方面发挥着重要作用。