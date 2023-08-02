英媒指阻碍G20讨论气候问题 中国称与事实不符

针对英国媒体报道称中国在二十国集团环境与气候部长联席会议上拒绝就气候问题进行讨论，中国外交部称报道与事实不符，并称会议是受部分国家无端引入地缘政治问题干扰，才未能形成公报。

英国《金融时报》上周五（7月28日）引述知情者报道称，中国在印度金奈举行的二十国集团（G20）环境与气候部长联席会议上，拒绝就温室气体排放目标等关键问题进行讨论。

知情人士说，中国与会代表在会议上称，G20是经济论坛，不应成为制定气候变化政策的场所。北京还推迟为应对气候变化而提出的贸易限制措施提议，比如对进口碳密集型产品征收关税。

据报道，中国也拒绝实行到2030年将总排放量减少近一半的全经济目标，以及到2025年全球排放量达到峰值的协议。

对此，中国外交部星期三（8月2日）在官网发出新闻稿，称“有关报道观点同事实完全不符”。中国外交部称，G20环境与气候部长联席会议形成共识文件和主席总结，取得积极平衡成果。但受部分国家无端引入地缘政治问题干扰，会议未能形成公报，中方对此感到遗憾。

中国外交部称，G20作为国际经济合作的主要论坛，在推动全球可持续发展，统筹经济发展与环境保护、应对气候变化方面负有重要责任，应致力于凝聚各国政治共识，充分尊重各国不同发展阶段和国情，推动国际社会团结合作积极应对气候变化。

中国外交部说，在G20环境与气候部长会议成果文件的磋商中，中方发挥联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会主席国作用，努力协调各方利益，推动达成平衡案文，并呼吁绿色经济政策不应对国际贸易造成不正当的歧视或限制。中国将继续在G20等框架下，与各国加强环境气候的政策交流和务实合作。

中国外交部也敦促发达国家正视自身应对气候变化能力、责任、义务，进一步加大减排力度，尽快兑现已做出的承诺，为发展中国家提供气候资金和技术转让，停止单边措施、脱钩断链和贸易壁垒等影响和破坏全球应对气候变化的行为。

中国外交部重申，中国是推进全球气候治理的行动派，建立了落实双碳承诺的“1+N”政策体系，以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.2%的经济增长，成为全球能耗强度降低最快的国家之一；同时，中国为其他发展中国家提供支持和帮助，与38个发展中国家签署43份应对气候变化南南合作文件，为120多个发展中国家培训约2000名气候变化领域的官员和技术人员。