港府批海外法律组织无理攻击香港国安法

香港特区政府批评有外国法律组织“无理攻击”和“污蔑抹黑”《香港国安法》，以及香港警方国安处和律政司采取的法律行动。

据香港政府新闻网消息，港府星期二（8月1日）发表声明，重申危害国家安全是严重的罪行，有关组织对《香港国安法》的偏颇言论，显示他们对《香港国安法》的认知极其狭隘。

港府发言人称，八名流亡海外的港人涉嫌在外地继续实施《香港国安法》下的罪行，严重危害国家安全，香港警方有责任依法采取一切必要措施，将有关涉案人缉捕归案。发言人重申，公开被通缉的逃犯资料，并要求市民大众协助缉拿，是警方和其他执法部门常见的做法，也符合国际惯例。

发言人称，郭荣铿和任建峰均因涉嫌干犯危害国家安全罪行而被国安处通缉，他们的行为损害香港特区司法制度及整体利益，涉嫌严重违反作为法律执业者的重要专业守则和道德。律政司司长有责任向香港大律师公会和香港律师会作出正式投诉，让两个专业团体独立处理投诉并依法按既定的纪律程序作出跟进。

港府发言人严正促请有关组织认清事实，不要再“被别有用心的人士利用”，立刻停止对《香港国安法》及港府落实《香港国安法》的情况肆意诽谤抹黑。

香港警方国安处上个月对八名涉嫌犯下《香港国安法》罪行的民运人士悬红通缉后，频繁对通缉人士在港家人进行问话等调查行动。

美国、澳大利亚等多国政府批评港府的行为是“治外法权”。