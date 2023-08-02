王霜：中国女足比欧洲球员练得辛苦成绩却不行

在1：6惨败于英格兰队后，中国女足的当家球星王霜说，中国女足球员训练得比欧洲球员更辛苦，但却没有取得好成绩。

综合中新网、搜狐新闻报道，女足世界杯D组中国与英格兰的比赛，星期二（8月1日）晚上在澳大利亚的阿德莱德欣德马什体育场进行，结果中国队以1：6惨败，遭到淘汰，中国队唯一进球是王霜罚入的点球。

赛后，王霜说：“我一直有个问题，为什么我们比欧洲的那些球员都要练得苦、付出更多，但始终没有拿到想要的成绩。”

王霜说，这场比赛的失利也并不完全是一件坏事，可以让大家看到，中国跟英格兰、美国这些强队是有差距的。

与中国队被淘汰相比，日本女足在本届世界杯上表现出色，三战全胜出线。对此，王霜说：“看看邻近国日本怎么踢，她们为什么能够换了一批又一批的人，但是她们DNA始终不变，而且她们的DNA是越来越好。”

对于中国女足未来如何发展，王霜认为，英格兰女足的快速崛起，得益于英超，“本身国外男足的联赛水平就很高了，只要她们愿意去投入女足的联赛（就能发展起来）。”

王霜认为，中国女足的发展任重道远，每一个细节都要做好，国内联赛的水平也必须提高，“希望未来的孩子们能踢出更精彩的足球，希望国内教练们培养出会踢球的孩子们，让她们未来在代表国家队的比赛中不至于这么狼狈。”