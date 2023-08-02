中国据报要求银行推迟购买美元 以减缓人民币贬值

知情人士透露，中国货币监管部门正要求一些商业银行减少或推迟购买美元，以减缓人民币贬值。

据路透社星期二（8月1日）引述两名知情人士报道，中国国家外汇管理局近期以窗口指导形式对银行发出非正式指令，称由于近期人民币贬值，银行应推迟在自营交易账户下购买美元。

中国人民银行没有立即回复路透社的评论要求。中国国家外汇管理局则回应说，人民币汇率预期稳定，外汇市场有满足真实和落实性外汇需求的基础。当局将推动公司和金融机构保持“风险中性思维”，并重申将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

人民币在今年7月份跌至八个月来的新低，今年以来人民币兑美元的汇率已贬值3.6%，是亚洲表现最差的货币之一。

知情人士称，中国国家外汇管理局要求银行推迟购买美元，控制非紧急的美元需求或能缓解人民币贬值的部分压力。

报道称，中国央行2021年也曾要求银行限制他们自营交易账户的规模，以对抗人民币汇率的波动。货币管理部门迄今为止只是修改了一些规定，比如允许公司增加海外借贷，设定比预期更严格的人民币每日基准汇率，以及国有银行购买一些人民币。

加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管阿尔文（Alvin Tan）说，中国央行的人民币定盘价持续高于预期，显示出人民币的稳定。

香港瑞穗银行亚洲首席外汇策略师张建泰也认为，中国监管当局实行窗口指导表明央行仍坚定支持人民币的立场，同时反映出央行仍有足够的工具来捍卫人民币。

但阿尔文预计，随着美元汇率在美联储升息后攀升，加上投资者对中国经济出现决定性好转的乐观情绪丧失，人民币兑美元汇率本月晚些时候会重返7月的7.25低点。