港保安局长：外部势力回归前已处心积虑利用香港危害国安

香港保安局局长邓炳强说，外部势力早在1997年香港回归前，已经处心积虑利用香港危害中国的国家安全。

据星岛日报报道，邓炳强星期三（8月2日）在社交平台上载国家安全影片系列第四集，指外部势力想利用香港危害国家安全，并非一朝一夕的事情，在回归前已处心积虑，所以在过去的20多年，香港才会出现多次国家安全事件。

邓炳强在影片中指，早于2003年，外部势力就已经在香港培植了一些本土反对派，专门组织大型反政府游行，当年反23条立法大游行就是他们的试点。

邓炳强称，外部势力发现，只要能够制造社会议题及矛盾，就有机会号召很多人出来游行，令港府难以施政。

他说，到了2014年，政府根据《基本法》推行政改，外部势力的本地代理人又出来反对，继而发生了长达79日的非法“占中”，最后虽然以失败告终，但部分人开始渲染和平上街对抗政府无效，要加入暴力元素，于是就发生了2016年的旺角暴动。

邓炳强又指，2019年“黑暴”全面爆发，代理人以“反送中”之名，抹黑逃犯条例，再通过发放假新闻、假消息，以及鼓吹暴力等手段，煽动市民上街示威，而外部势力也利用他们的媒体，在国际上发表不实及偏颇的报道，助长“港独”声势迅速壮大，令香港出现前所未有的暴乱，将香港一步步推向“颜色革命”的发展方向。