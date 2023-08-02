赖清德8月12日出访巴拉圭 过境纽约和旧金山

台湾副总统赖清德将于本月12日以总统府特使身份出访巴拉圭，出席巴拉圭新任总统就职典礼，期间将过境美国纽约和旧金山。

据台湾《自由时报》报道，台湾总统府星期三（8月2日）召开记者会宣布赖清德的出访规划。

台湾外交部次长俞大㵢说明，赖清德率领的访团将于12日下午启程，13日过境纽约、当天离境，14日抵达巴拉圭并与巴拉圭现任总统阿布多和总统当选人佩纳会面。赖清德15日将出席巴拉圭共和国总统暨副总统就职典礼、观赏亚松森建城486周年的检阅军警游行，16日过境旧金山、17日凌晨返台，全程七天六夜。

台湾总统府秘书长林佳龙、副秘书长黄重谚等人将陪同赖清德出访。

在过境美国方面，俞大㵢表示，台湾一开始与美方协调赖清德过境行程时，就不包括华府、维吉尼雅、阿灵顿等。目前过境美国的相关行政程序还在规划中，适当时间会对外说明。

美国在台协会（AIT）在维吉尼亚州的阿灵顿设有华盛顿总部。

对于赖清德过境美国可能引起北京反弹，俞大㵢说，台湾副总统出访友邦过境美国，将依照舒适便利安全尊严的原则办理；过境规划行之有年，不该造成其他方的不舒服或加深彼此冲突的借口。

台湾总统府发言人林聿禅说，台湾总统蔡英文期许赖清德此次出访能实现两大核心目标，深化台巴邦谊、拓展双方合作，共享民主自由价值、积极强化各领域合作，一起站在民主自由阵线，为全球和平稳定发展作出贡献，促进双方人民福祉。

台湾将于明年1月举行总统选举，作为民进党总统参选人的赖清德此次过境美国，美国接待赖清德的层级和规格将备受关注。《华尔街日报》此前报道称，拜登政府正努力避免因赖清德过境美国而与中国大陆产生摩擦，因此赖清德此次可能低调过境。

另外，国民党总统参选人侯友宜、鸿海创办人郭台铭和民众党参选人柯文哲也将于近期出访美国。有分析认为，如果赖清德获美国接待的规格比其他总统参选人低，可能影响明年台湾总统选情的走向。