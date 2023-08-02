中国将扩大互联网未成年人模式管理范围

为了进一步强化对未成年人使用网络的管理，中国国家互联网信息办公室将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，管理范围将从APP扩大至行动智慧中端装置、应用商店，实现软硬体三方联动等。

据“网信中国”微信公众号星期三（8月2日）消息，中国国家网信办发布关于《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》（下称《指南》）公开征求意见的通知。意见反馈截止日期为2023年9月2日。

《指南》指出，为进一步提升“青少年模式”在帮助未成年人减少网络沉迷和不良信息影响的效能，网信办将升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由APP扩大至移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式。

《指南》规定，未成年人模式的入口设置应确保最简化原则，退出时，需要家长进行验证同意，家长可基于现有机制，自行选择密码、指纹、人脸等识别方式进行单一或复合验证等，另直播、网络社交等服务提供者应针对未成年人使用其服务设置相应的时间管理、权限管理、消费管理等功能。

《指南》要求未成年人模式应具备自动切换功能。在移动智能终端一键启动未成年人模式后，应用程序、应用程序分发平台应自动切换到未成年人模式界面；在退出未成年人模式后，应用程序、应用程序分发平台应自动切换到普通模式界面。

《指南》还要求建立分龄原则，移动智能终端、应用程序及平台应根据不同年龄阶段的未成年人用户提供适合其身心发展的信息和服务。指南共划分了五个年龄区间：不满3周岁；3周岁以上不满8周岁；8周岁以上不满12周岁；12周岁以上不满16周岁；16周岁以上不满18周岁。

当面向未满8周岁用户的未成年人模式中，移动智能终端需支持默认使用总时长不超过40分钟；8周岁以上到16周岁用户使用总时长不超过一小时；16周岁以上不满18周岁用户，使用总时长不超过两小时；当未成年人用户连续使用移动智能终端时长超过30分钟，移动智能终端应发出休息提醒；且每天晚上10时至次日早上6时期间禁止向未成年人提供服务。

不过，应急类、教育类、适合未成年人使用的计算，图像处理等工具类和家长自定义设置可被豁免的应用程序及业务不受上述使用时长和时间段限制。

《指南》还规定，在未成年人模式下，信息服务提供者应限制用户使用可能危害身心健康的产品和服务：包括网络直播、网络音视频、网络社交必须设置相应的时间、权限、及消费管理等功能；合理限制未成年人单次消费数额和单日累计消费数额，且不得向未成年人提供与其行为能力不符的付费服务；不得设置以应援集资、投票打榜、刷量控评等为主题的社区、群组或话题，也不得利用泛娱乐化功能和内容诱导未成年人沉迷网络。

此外，算法推荐服务提供者也不得向未成年人推送可能引发未成年人模彷不安全行为和违反社会公德行为、诱导未成年人不良嗜好等可能影响未成年人身心健康的信息，也不得利用算法推荐服务诱导未成年人沉迷网络。

《指南》说，互联网信息服务提供者应积极开展未成年人内容池建设，包括制作、传播弘扬社会主义核心价值观和社会主义先进文化、革命文化，引导未成年人养成良好生活习惯和行为习惯等的网络信息。