朱立伦称侯友宜民调追上柯文哲 国民党：不会对外公布

国民党主席朱立伦引用内参民调称国民党总统参选人侯友宜已超越民众党参选人柯文哲，国民党发言人说，内参民调仅供内部参考，不会对外公布。

据台湾中央社报道，侯友宜民调状况持续低迷，前高雄市长韩国瑜据报在国民党全代会前，向朱立伦建议要有“备案胜选方程式”，但朱立伦星期二（8月1日）受访时否认此事，并称这样无谓的放话，是完全不应该有的行为。

朱立伦被问到如果9月之后侯友宜民调没起色，是否考虑当他人的副手，朱立伦表示，他看了最新内参民调，侯友宜已经追上柯文哲，目前与民进党总统参选人赖清德的差距已经非常小。

至于是否公布朱立伦所说的这份内参民调，国民党发言人杨智伃星期三（2日）接受访问时表示，这是一直都在做的滚动式内参民调，内参民调是给内部参考的，民调数字不会对外公布。

但杨智伃指出，会持续关注相关民调，做滚动式策略、选战规划调整，国民党一定会一步一脚印，团结所有在野阵营，持续努力回升民调、甚至超越，变成第一名。

不过，媒体人黄暐瀚星期三在节目《POP撞新闻》中透露，他看过一份国民党内参民调，其中数据与朱立伦描述的并不一致，且侯友宜与柯文哲、赖清德支持度“差距非常大”，达到两位数以上。

黄暐瀚称，如果民调差距很大，那朱立伦的言论不但没有帮到国民党，反而会造成更多麻烦，朱立伦必须接受检验，若往后的民调侯友宜确实紧咬柯文哲，限缩在差距5%，就是所言不虚。“如果没有，反而会达成反效果，让侯友宜更爬不起来。”

台湾TVBS7月26日公布的最新民调显示，侯友宜以25%的支持度持续落后于赖清德33%和柯文哲的32%；美丽岛电子报7月30日公布的民调则显示，侯友宜支持度为19.9%，同样落后于赖清德的35.1%和柯文哲的24%。