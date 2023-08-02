阿里、字节等多家企业捐款救助京津冀灾区

中国京津冀地区连日暴雨造成严重洪涝灾情，阿里巴巴、小米、理想汽车等多家企业向灾区捐赠抗灾救灾款，支持救灾和灾后重建。

据第一财经报道，阿里巴巴公益基金会星期三（8月2日）宣布，将捐赠3000万元（人民币，下同，约561.2万新元）抗灾救灾款，用于保障京津冀等地受灾群众的人身安全、采购和发放紧急救灾物资，支持救援团队，及后续灾后重建工作。

阿里公益表示，北京、河北灾害发生后，阿里公益第一时间联动盒马、大润发等，针对受灾地区提供保供措施，并于8月1日下午为受灾比较严重的地区发放第一批紧急物资。

对于受灾较为严重的河北涿州，阿里公益了解当地洪水未退，在无法获知进一步受灾情况下，已紧急资助杭州公羊救援队第一时间抵达参与现场救援。

此外，淘宝平台已上线水灾救灾项目，为中国乡村发展基金会、爱德基金会等公益组织开通公众募捐通道。

北京字节跳动公益基金会也于星期三午间宣布捐赠1亿元，联合公益机构，为京津冀及福建等受灾严重的地区提供紧急救援，解决部分灾区物资缺乏的情况。后续还将重点聚焦青少年、老年人与残疾人等群体，支持灾后学校重建、房屋修缮及产业帮扶等。

小米公益基金会官方微博星期三也发文称，已紧急捐赠2500万元，用于保障北京、河北受灾群众的人身安全、采购紧急救灾物资和救援设备，及帮助灾后重建工作。

理想汽车官方微博星期二（8月1日）发文称，向北京市慈善协会捐款2000万元，用于开展紧急救灾，包括灾后道路、桥梁、校园、家园等基础设施的修缮，以及困难家庭救助等领域的工作。

针对京津冀地区近期暴雨洪涝灾害，中国财政部、应急管理部星期二已紧急预拨1.1亿元中央自然灾害救灾资金，支持三省、市做好防汛救灾工作。

另据新华社消息，中共中央组织部近日也从代中央管理党费中给北京、河北、天津划拨专项资金4400万元，用于支持防汛救灾工作。

中组部强调，这笔党费要及时拨付给基层，主要用于慰问奋战在防汛救灾第一线的基层党员、干部和群众，慰问因受灾严重而遇到生活困难的党员、群众；修缮因灾受损的基层党员教育设施等。