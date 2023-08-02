中国将免征金融机构与小微企业借款合同印花税

中国财政部宣布，将对金融机构与小微企业签订的借款合同免征印花税，以加大对小微企业的支持，提振经济复苏。

据中国财政部官网消息，中国财政部税务总局星期三（8月2日）发布《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》。

公告指出，为继续加大对小微企业的支持力度，推动缓解融资难、融资贵问题，对金融机构向小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税；对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同也免征印花税。

公告所称小额贷款，是指单户授信小于100万元（人民币，下同，约18万新元）的小型企业、微型企业或个体工商户贷款，这一政策期限执行至2027年12月31日。

中国财政部还宣布，对员工人数不超过300人、总资产和年销售收入均不超过5000万元的科技初创企业，将税收优惠政策延长至2027年底。

中国财政部星期二（1日）也发布了《关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》，对月销售额10万元以下的小规模增值税纳税人，免征增值税。小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

同一天，中国财政部还发布了《关于延续执行农户、小微企业和个体工商户融资担保增值税政策的公告》，纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的“担保费收入”，以及为上述融资担保提供再担保取得的“再担保费收入”，免征增值税。再担保合同对应多个原担保合同的，原担保合同也全部适用免征增值税政策。