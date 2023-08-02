韩国称合成首个室温常压超导体 中国概念股暴涨

韩国科学团队日前称实现在室温常压环境下合成超导体后，尽管国际学界还抱持怀疑态度，但仍带动中国相关的超导体概念股暴涨。

据彭博社报道，韩国量子能源研究中心的团队7月22日在论文预印本网站arXiv上发表两篇论文，宣布成功合成世上第一个室温常压超导体“LK-99”，即在常压条件下，LK-99能够在127摄氏度以下表现超导特性。由于这一突破将彻底改变全球电力、交通、和晶片产业，这一宣布引领全球超导体概念股暴涨。

韩国化学厂德成（Duksung）、超导线材制造商SuNAM、电子零件制造商Shinsung Delta Tech等企业，从星期二（8月1日）起连两天触及30%的涨停板；中国的金属及光通信厂江苏法尔胜以及合金厂创新新材料，也连续两天上涨10%；美国超导公司（American Superconductor）星期二收盘也大涨逾60%，尽管该公司根本没有营利。

韩国团队在发表论文宣布成功合成室温常压超导体后，各国科学团队开始尝试通过韩国科学团队的方法进行实验，以验证其可行性。

室温超导是物理学界长期以来的梦想之一。超导是物质的一种特殊状态，指导体在某一温度下，电阻为零的状态，这使得超导体可以无损耗地输电。但一直以来，导体需要被冷却至零下196摄氏度左右的极低温，并且需要施加极高的压力才能进入超导态，因此很难普遍运用到实际中。

期刊《科学》（Science）在7月27日刊登的一篇报告指出，如果LK-99证实可行，将成为凝聚体物理学史上最重大的发现之一，为所有技术带来全面性革新，但报告也指出，LK-99的论文“欠缺细节，让物理学界普遍仍持怀疑态度”。

据韩联社7月28日报道，该研究团队成员透露，相关论文其实还没有完成且“存在很多缺陷”，是一名团队成员未经其他作者许可擅自发表的，目前已要求网站下架论文。

根据韩国团队作者们的说法，网上发表的室温超导论文其实尚未完成，团队还没有准备公开。

杰富瑞集团（Jefferies Financial Group）分析师程尼克（Nick Cheng，音译）表示，若LK-99证实可实现常温常压超导，并且能够量产，将对全球产业产生广泛影响，例如可让电缆几乎无损耗，大幅节省能源，在电脑晶片、铁路建设、医学影像等领域也有巨大影响。不过，LK-99的延展性似乎不适合成为电缆材料，商业化可能有困难。