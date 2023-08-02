顺丰控股将在香港二次上市

中国快递巨头顺丰控股宣布，将选择适当时机在港交所挂牌发行上市，坐实此前公司将赴香港IPO的传闻。

据上海证券报报道，顺丰控股星期二（8月1日）晚间公告称，为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，打造国际资本运作平台，提高公司综合竞争力，董事会同意公司在H股主板挂牌发行上市。

根据公告，顺丰将在股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限，选择适当的时机和发行窗口完成此次上市。

公告显示，本次发行的H股股数将不超过本次发行后公司总股本的10%，低于一般赴港上市的公司会发行的15%以上的股份。报道分析，这说明顺丰此次寻求港股上市的目的，旨在战略意图，而并非仅仅是境外融资。

目前，顺丰并未披露募集资金用途。有业内人士认为，顺丰本次资本运作仅是作为战略性资金储备。他们指出，充足的海外资金可以使顺丰在未来的经营中，有更多的灵活性和应对能力，为未来可能的发展或市场变化提供更多的可能性。

顺丰控股此前披露的2023年半年报业绩预告显示，公司预计上半年归母净利润达到40.2亿至42.2亿元（人民币，下同，约7.4亿至7.8亿新元），同比增长60%至68%；预计实现扣非后净利润35.4亿至37.4亿元，同比增长65%至74%，创出了2017年借壳在深圳上市以来，最好的半年报业绩。

另据《证券时报》引述知情人士报道，阿里巴巴旗下菜鸟将于今年第三季度递交港股上市申请书；另一家物流公司极兔（J&T）也已于6月16日在港交所提交上市申请。