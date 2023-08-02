杭州市将取消积分落户名额限制

继浙江省取消省内大部分地区落户限制后，省会杭州市也进一步放宽落户限制，包括取消积分落户名额限制等，加大“抢人”力度。

据浙江日报集团旗下“潮新闻”报道，浙江省政府办公厅星期一（7月31日）发布的《关于高质量推进户籍制度改革的通知》明确，杭州市城区要取消落户名额限制，精简积分项目，确保居住年限和社会保险缴纳年限分数占积分的主要比例。

据报道，目前杭州常见的落户方式有人才引进落户、投靠落户以及积分落户。其中积分落户通过划定分数线实行总量控制，因此每年落户分数线可能会有浮动。而此次政策明确取消杭州市城区积分落户名额限制，意味着只要经审核符合居住证积分落户基本申请条件，就可以落户，使外来人口落户杭州变得更加容易。

此前，浙江省政府办公厅7月10日发布、7月22日起执行《推动落实常住地提供基本公共服务制度 有序推进农业转移人口市民化实施方案》（简称《方案》），也要求进一步畅通农业转移人口融入城市渠道，全省（杭州市区除外）全面取消落户限制政策。

每日经济新闻报道分析，浙江的上述“抢人方案”与过去区域、城市之间以高学历人才为目标的不同，而是在推进农业转移人口市民化方面发力。

报道指，在猛烈的抢人攻势和活跃的数字经济等因素带动下，近年来，杭州人口增量可观。

杭州市统计局数据显示，2013年至2022年，杭州常住人口从884万余人增长至1237万余人，十年间增加353万余人，增幅达40%，是中国人口增长最快的城市之一。2022年，在中国人口负增长背景下，杭州常住人口仍然逆势增长17万2000人，成为人口净流入大市。