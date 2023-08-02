朱立伦宣布启动立委总统参选人二合一造势计划

国民党主席朱立伦宣布在全台各个城市启动总统、立委参选人二合一造势计划。

综合台湾风传媒和中央社报道，朱立伦星期三（8月2日）在国民党中常会上说，国民党7月23日举行全台党代表大会后，所有的辅选工作已全面展开。7月23日前，国民党已分别在台北、新北、桃园、台中举办大型辅选造势活动，各社团、部门也为国民党总统参选人侯友宜成立了许多后援会。

朱立伦称，接下来国民党也将在全台各个城市举办辅选造势活动，让立委、总统参选人二合一团结造势与努力，希望一步一脚印深耕台湾每个角落。

不过，朱立伦没有详细说明造势计划的时间表。

朱立伦也在中常会上宣布征召星辰海科技有限公司负责人周宏昌参选台南市立委、前高雄市议员陈若翠参选高雄市立委。朱立伦表示，这两名立委提名人都是年轻人，都具有勇气、学历经历丰厚，相信会获得民众肯定。

另外，朱立伦也批评民进党内操盘的总干事潘孟安和客家事务部主任蒋絜安都陷入论文抄袭跟学位风波中，这是大家再次感受到的信赖危机，民进党应向外界交代。

侯友宜今年5月接受党内征召参选总统以来，民调持续低迷，加上党内挺侯和挺郭派、以及政党轮替为先或国民党执政为先等不同声音分裂，令侯友宜选情难以翻转。因此，国民党期望能通过与立委参选人在地方举办造势活动，酝酿团结声势，提振侯友宜的支持度。