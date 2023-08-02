中国跌出美加州教师养老金基金12大配置国排行榜

以国家资产敞口计算，中国已跌出美国加州教师养老金基金（CalSTRS）12大配置国家的排行榜外。

彭博社星期三（8月2日）报道，根据CalSTRS基于市值和收入敞口的最新披露，截至5月底，这家养老金巨头对中国的资金配置落后于韩国、印度、墨西哥和爱尔兰。中国在CalSTRS整体投资的权重从2020年底的2.1%大幅下降，但最新百分比还未披露。

报道称，韩国成为CalSTRS的第十大市场，截至5月底的投资比重为0.6%，紧随其后的是墨西哥和爱尔兰。CalSTRS表示，该养老基金当时的投资组合为3090亿美元（约4133亿新元），2020年底为2830亿美元。这意味着在过去三年里，CalSTRS对中国配置的价值至少下降了69%。

行业杂志Pensions & Investments将CalSTRS列为第二大固定福利养老金管理机构，仅次于加州公务员养老金管理机构（CalPERS）。

据CalSTRS官网发布的文件，截至去年年末，CalSTRS将所有资产类别投资组合的1%都投资到中国，使中国成为其第六大配置国家。2020年末，中国在该排行榜中排名第四，仅次于美国、日本和英国。

据知情人士透露，美国总统拜登计划在八月中旬签署一项行政命令，限制美国企业在中国的关键技术投资。

CalSTRS回应时称，在这一领域，中国风险敞口的下降是因整体表现不如其他国家所致。