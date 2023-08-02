瑞幸咖啡上半年营收超百亿人民币

中国本土连锁咖啡品牌瑞幸咖啡今年上半年累计营收超过100亿元（人民币，下同，约19亿新元），较去年同期转亏为盈。

据澎湃新闻报道，瑞幸咖啡星期二（8月1日）公布的二季度财报显示，受到销售量提升、门店加速拓展以及每月交易客户数量增加的推动，第二季度瑞幸咖啡总收入约为62亿元，同比增长88%。同时，二季度实现扭亏为盈，归母净利润为9.99亿元，去年同期则为亏损1.15亿元。

此外，瑞幸咖啡上半年总收入为106.38亿元，同比增长86.53%；归母净利润为15.64亿元，而去年同期亏损9487.2万元。

另一方面，星巴克星期三（8月2日）发布的第三财季（4月3日至7月2日）数据显示，星巴克中国在第三财季收入8.22亿美元（约10.9亿新元），低于瑞幸第二季度的62亿人民币（约11.6亿新元）。据报道，这是瑞幸咖啡首次在季度营收上，超越星巴克中国区。

在门店数量方面，今年二季度，瑞幸咖啡实现了首个万店目标，成为中国市场第一家门店数量破万的连锁咖啡品牌。其中，二季度净新开门店1485家，总门店数量环比增长15.9%；截至二季度末，门店总数达1万零836家，其中自营门店7188家，联营门店3648家。

瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一在财报电话会上说，中国国内咖啡消费市场潜力巨大，瑞幸咖啡的门店规模还有很大的拓展空间。

郭谨一指出，随着更多品牌涌入，中国咖啡市场竞争会更为激烈，而瑞幸咖啡会持续加密高线城市的门店数量，通过联营模式加速拓展下沉市场。未来相当长一段时期，瑞幸咖啡会加快自营和联营门店的拓展速度。同时通过模式创新，进一步优化门店布局。此外，瑞幸接下来也将持续布局海外市场。

瑞幸咖啡曾被视为是美国跨国咖啡连锁品牌星巴克在中国市场的最大对手。瑞幸2020年4月自曝财务造假丑闻后，同年6月从纳斯达克退市；半年后，该公司同意支付1.8亿美元罚金，就美国证券交易委员会（SEC）对其提出的诈骗指控达成和解。