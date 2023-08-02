台外长：中国大陆对台动武将带来灾难性后果

台湾外交部长吴钊燮称，台湾对全球半导体产业和全球航运具有战略意义，中国大陆武力攻打台湾将给世界带来灾难性的后果。他也坦言，台湾并不指望美国为他们打一场战争。

吴钊燮星期三（8月2日）接受法新社专访时发出上述警告。他说，俄罗斯去年2月入侵乌克兰，导致全球食品和燃料短缺，以及螺旋式的通货膨胀。考虑到两岸爆发冲突后所导致的供应链中断，任何针对台湾的武力行为都将引起全球反响。

他说，台湾也希望北京政府不要对台湾动武，因为这对世界的影响太严重了。“我们需要做的是向国际社会解释，如果有任何涉及台湾的冲突，将给世界其他地区带来灾难性的后果。”

法新社报道称，世界上超过50%的集装箱都要经过分隔台湾和中国大陆180公里宽的水路，加上台湾几乎垄断全球先进晶片的制程，如果两岸爆发冲突，将对全球贸易和半导体产业带来巨大冲击。

自民进党政府2016年上台以来，台湾和中国大陆关系急剧下降，两岸之间的沟通几乎中断。美国时任众议院议长佩洛西去年8月访问台湾激怒北京政府后，台湾附近的海空域几乎每天都有中国大陆战机和军舰在巡航。

吴钊燮说，这样的频率使台湾的防御深度被压缩、反应时间被缩短，军事威胁也比以往任何时候更加严重。此外，俄乌战争的爆发让国际社会意识到，台湾可能会是下一个乌克兰。

吴钊燮称，国际社会对台湾的道义支持和军事援助，如美国五角大楼上周末宣布价值3.45亿美元（约4.62亿新元）的一揽子军事援助计划，是值得赞赏的。

但他也坦言，台湾人不指望美国为他们打一场战争。“我们明白这是我们的地方，这是我们的国家，这是我们的主权，这是我们的民主生活方式……所以捍卫台湾是我们的责任，我们无论如何也不会放弃它。”