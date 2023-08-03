中国两名蓝天救援队员在救灾行动中遇难

中国各地汛情救灾行动开展之际，北京市和福建泉州市各有一名蓝天救援队队员在救灾行动中遇难。

“北京房山”微信公众号星期三（8月2日）通报，四名北京市房山区蓝天救援队队员在班各庄大桥开展抢险救灾行动时落水失联，其中两名人员获救，一名人员被救起时已无生命体征，还有一名失联人员目前仍在搜救中。

据《北京日报》报道，遇难的蓝天救援队队员是现年41岁的王宏春。她在7月31日凌晨3时左右随队前往白草洼村进行人员转运工作，但当天早上9时左右，班各庄大桥下的河道突发洪峰，王宏春等六名队员遭洪水围困，准备乘坐橡皮艇逃生。

但由于山洪迅猛，水流湍急，水中漂浮物太多等原因，橡皮艇翻船，王宏春等船上人员均被急流冲走。其中四名落水队员都在7月31日成功被救上岸，但直到8月1日下午3时，王宏春才在河道下游约30公里处被发现，经法医现场确认，王宏春被救起时已无生命体征。

据《泉州日报》报道，泉州也有一名蓝天救援队队员陈元生在救援行动中牺牲。陈元生7月29日在泉州市南安洪濑镇区进行救援行动时，身体突感不适，于下午5时送往福医大附属二院急救，经过三个多小时抢救后通报死亡。

蓝天救援队成立于2007年，是中国民间纯公益紧急救援机构，曾参与汶川、玉树、 雅安、云南，菲律宾、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡等地救援活动。