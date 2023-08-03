美或拒请李家超出席APEC 港政界批公器私用

美国或将不邀请香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会（APEC）。香港政界人士及政党团体星期三（8月2日）批评美方行为公器私用。

综合香港中通社和网媒“香港01”等报道，中国全国政协常委陈冯富珍指出，按APEC的规则和主办会议的指引，APEC成员经济体的领导人均会被邀请出席领导人非正式会议。美国作为今年APEC峰会的东道主，有责任向各成员经济体的领导人发出邀请函，李家超作为香港特区的首长，理应受邀参会。

她强调，APEC不属于任何国家或经济体，每个东道主都应遵循APEC的规则和习惯。美国利用举办峰会的便利条件，拒绝邀请李家超参会，违背APEC成立的宗旨和相关规定，也违背了美国此前作出的承诺。

香港行政会议召集人叶刘淑仪在脸书发文指出，根据《香港自治法》第8条，美国总统可以豁免对指定的外国人实施的制裁，拜登在此条款下有广泛的酌情权，不作出豁免决定是一个政治行为，会对APEC自成立以来一直亮丽的区域经济合作招牌，投下一记致命的一击。

叶刘淑仪说，如果李家超被禁止出席，香港将需要考虑是否值得派遣另一位未受制裁的经济领袖代表香港出席峰会。如果港府的共识是禁令是对香港有害和完全不合理的诽谤，那么香港是否应该接受美国的重复诋毁。

她认为，北京也需要考虑，中国的最高领导人是否应该接受这种侮辱，并按照美国的完全不公平的条件出席峰会。中国大陆和香港的缺席，再加上俄罗斯总统普京可能继续缺席，将大大地削弱11月峰会的价值。

港区全国人大代表召集人陈勇表示，美国作为东道主，拒绝邀请李家超赴美出席APEC会议之举动，是不惜违反APEC一贯规则和办会承诺，也要借机对香港实施非法无理制裁，是严重违反国际规则、破坏国际公平的霸凌行径。APEC是跨地区经济合作论坛，不是美国的下属机构，其基本精神是开放对话与平等尊重，绝不应被政治霸凌骑劫。

香港自由党指出，APEC是一个国际性组织，目的是要促进亚太地区之间的经济和贸易合作，APEC举办会议有其一贯规则及习惯，是由成员共同制定并认可的，美国只是其中一名成员。美方作为东道主，倘若拒绝邀请香港特首与会，变相立坏先例及做坏规矩，等同作出冒犯挑衅行为，令原本紧张的中美关系变得雪上加霜，更是违背以规则为本的国际秩序。

《华盛顿邮报》7月27日引述知情人士报道，美国政府决定禁止香港特首李家超出席今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）领袖峰会。

知情美国官员称，华府对李家超实施的制裁不影响香港出席APEC峰会，港府可另派高层代表与会。白宫发言人不愿就此消息置评，仅说：“我们期待所有APEC成员代表团按照美国的法律和法规与会。”

在北京于2020年6月实施《香港国安法》后，华盛顿对时任香港保安局长的李家超以及香港与中国大陆等逾10名官员实施制裁。