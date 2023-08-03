佩洛西发表访台一周年声明：美对台承诺坚若磐石

美国前众议院议长佩洛西在访问台湾一周年之际发表声明，强调美国在台湾和全世界对自由和人权作出的承诺仍坚若磐石。

佩洛西办公室官网星期四（8月3日）发表了一份声明，以纪念佩洛西访问台湾一周年。佩洛西在声明中称，美国国会代表团一年前抵达台湾访问，向全世界释出一个明确的信息，即在台湾保卫自身和自由之际，美国和台湾站在一起。

佩洛西称，美国国会代表团对台湾进行访问，不代表美国一个中国政策的改变，而是兑现美国对台湾做出的坚定承诺：基于共同安全、共享价值观及经济成功。

佩洛西表示，她访问台湾之后，从世界各地收到了非常积极的反馈。往后一年，更多美国跨党派国会成员到台湾访问，进一步加深美台关系。

她提到，当世界面临在民主与专制之间做出严峻选择之际，与台湾人民站在一起一如既往地重要。“北京持续对台湾的进犯是懦弱的，不能沉默应对。”

佩洛西强调：“毫无疑问，美国在台湾和全世界对自由和人权作出的承诺，依旧是强大的。”

佩洛西去年8月2日到访台湾，是25年来在任内访台的美国最高级别政要。1997年美国时任议长金里奇（Newt Gingrich）也曾率团访台，并与时任台湾总统李登辉会面。

佩洛西的访台行程激怒了北京政府，中国大陆随后派出军机军舰在台湾海峡开展围台军演。