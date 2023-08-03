中联办主任吁港各界全力支持香港由治及兴

香港中联办主任郑雁雄说，世界目前正面临百年未有之大变局，香港身处其中，期盼各界全力支持香港由治及兴、以变促兴。

据香港中联办官网消息，郑雁雄星期三（8月2日）在香港举行的“激发香港‘兴’的动能座谈会”上致辞时，作出以上表述。

郑雁雄指出，因世界变局而上、因中国发展而兴，既是香港发展显而易见的大趋势，也是常被忽视的内在规律。发展至今，香港已是世界级的财富聚宝盆、超级联系人，具备驾驭“逢变则兴”大势的更好基础条件和精神力量。经过共同努力，香港健步走上由治及兴之路，“兴”的动能正在不断积聚迸发。

他强调，当下，世界面临百年未有之大变局，叠加香港参与其中的中华民族伟大复兴战略全局，“变”的外因空前激荡，关键是“应变”的内因也要空前主动，外因才能通过内因而起作用。特区管治团队、工商金融主力、社会各个界别、全体香港市民都应以前所未有的机遇意识、窗口意识、使命意识，坚定信心，勇毅前行，全力支持香港由治及兴、以变促兴。

他相信以中国发展态势之盛，以“一国两制”制度之优，以香港同胞能力之强，香港由治及兴的道路一定会越走越宽广。

这次座谈会由香港贸发局和香港七家主要商会共同主办。港府商务、金融、创科等部门，以及港资、外资、中资企业和商会组织代表约200人参加。来自港府有关部门及工商界的14名代表在座谈会上作了交流发言，15个重点合作项目在现场签约。