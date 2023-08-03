华科大研究团队称初步复现韩国超导晶体

韩国科学团队宣布成功合成世界首个室温常压超导晶体后，中国一所大学的研究团队也宣布初步复现这一超导材料。

中国线上视频平台哔哩哔哩动画（B站）UP主“关山口男子技师”星期二（8月1日）上传一段视频，宣称他们成功合成了能够磁悬浮的LK-99晶体，该晶体悬浮的角度比韩国量子能源研究中心合成的样品磁悬浮角度更大，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。

不过，接下来还需验证上述晶体能否在室温常压条件下实现零电阻，才能证明韩国团队的论文是否为真。

视频简介显示，该UP主来自华中科技大学，其所在的团队是由华中科技大学材料学院教授常海欣带领，成员是博士后武浩、博士生杨丽。常海欣星期三（2日）也向财联社证实，该视频出自所属团队。

视频发出后，迅速引起中国全网热烈讨论，并登上微博热搜。视频上传仅数小时，播放量就将近50万。截至星期四（3日）早上，视频已累积近890万播放量。

韩国量子能源研究中心的团队7月22日在论文预印本网站arXiv上发表两篇论文，宣布成功合成世上第一个室温常压超导体“LK-99”，即在常压条件下，LK-99能够在127摄氏度以下表现超导特性。

由于这一突破很可能彻底改变全球电力、交通、和晶片产业，上述宣布随即轰动全球科学界，带动美中韩一大批室温超导概念股暴涨。不过，国际物理学界对这份论文的真实性仍抱持巨大分歧。

北京航空航天大学材料科学与工程学院和印度CSIR-国家物理实验室7月31日分别发表论文，显示自己复现的LK-99没有显示超导特性，与华中科技大学的实验结果不同。但美国劳伦斯伯克利国家实验室在arXiv上传的论文，结论则是支持LK-99作为室温环境压力超导体。

期刊《科学》（Science）在7月27日刊登的一篇报告指出，LK-99的论文“欠缺细节，让物理学界普遍仍持怀疑态度”。韩国量子能源研究中心的团队更坦言，相关论文其实还没有完成且存在很多缺陷，是一名团队成员未经其他作者许可擅自发表的。

此外，LK-99即使成功实现室温常压超导状态，最终能否量产实现商业化，科学界仍普遍持保留态度。杰富瑞集团（Jefferies Financial Group）分析师程尼克向彭博社分析，LK-99的延展性似乎不适合成为电缆材料，商业化可能有困难。

在巨大分歧下，腾亚精工、全信股份、国科恒泰、福事特等多家中国上市公司也表现出相对的克制，表示目前暂无室温超导材料应用相关的布局。

室温超导是物理学界长期以来的梦想之一。超导是物质的一种特殊状态，指导体在某一温度下，电阻为零的状态，这使得超导体能无损耗地输电。但一般导体需要被冷却至零下196摄氏度左右的极低温，并施加极高的压力才能进入超导态，因此很难运用到实际中。

如果这项技术实现，人类日常用的所有电器、电子设备中由电阻产生的损耗问题将完全解决；计算机无需考虑散热，运行速度效率将会极大提升，体积也能更小，用电量更低。