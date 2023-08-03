7月财新中国服务业PMI略升 经营活动维持韧性

7月财新中国服务业经营活动指数（PMI）略有回升，显示经营活动仍维持韧性。

据财新网报道，8月3日公布的7月财新中国通用服务业PMI录得54.1，比6月的53.9略升0.2个百分点。PMI通常以50作为强弱分界线。超过50，被认为经济总体在扩张；低于50，被认为经济总体在收缩。

这一走向与中国国家统计局公布的服务业PMI不一致。中国国家统计局7月31日公布的7月非制造业PMI下降1.3个百分点至51.5，受非制造业PMI走低拖累，7月综合PMI产出指数放缓1.2个百分点至51.1，统计局服务业和综合PMI均降至2023年内新低，显示企业生产经营扩张步伐放缓。

分项数据显示，服务业供需维持扩张。7月服务业经营活动指数微升，新订单指数在扩张区间反弹，但外需扩张势头明显放缓，当月新出口订单指数降至近七个月最低，仅略高于荣枯线。部分受访企业表示，海外经济前景不明，对服务业出口形成一定制约。

服务业就业情况继续改善，7月服务业就业指数连续第六个月位于扩张区间，且升至3月以来最高，主要是因为市场供求两旺，服务业企业增加用工以扩大产能。不过目前仍不足以消化在手订单，服务业积压工作量仍在增加。

受人力、原材料、交通运输和住宿成本增加的影响，7月服务业投入价格指数仍高于临界点。但受制于市场竞争压力，当月销售价格指数也在扩张区间略降。

中国服务业企业仍对市场前景保持乐观，但7月经营预期指数在扩张区间降至近八个月来最低。部分企业预期未来一年内海内外经济将好转，其他企业则对当前全球经济环境疲弱感到忧虑。

财新智库高级经济学家王喆表示，7月服务业和制造业冷热不均是突出特征，宏观景气度低、经济下行压力大仍是不争事实。政策层面保就业、稳预期、增加居民收入仍是重中之重。当前，货币政策对于供给端提振效果有限，针对需求侧的积极财政政策更应成为优先选项。

财新网星期二（1日）公布的7月财新中国制造业PMI录得49.2，时隔两个月再度跌破荣枯线，显示制造业景气转差。