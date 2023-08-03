中国公安部发布保障高质量发展措施 为外籍人员提供签证便利

中国公安部发布公安机关服务保障高质量发展26条措施，其中包括试点实施灵活落户政策，为外籍商贸人员提供多次签证换发便利。

据新华社报道，中国公安部星期四（8月3日）召开新闻发布会，发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。

在加强制度供给方面，中国公安部要求全面实施行政许可事项清单管理，大力推进以人为核心的新型城镇化，探索户籍准入同城化，试点实施灵活落户政策，为外籍商贸人员来华办理口岸签证并提供换发多次签证便利，外国人申办居留证件免于留存护照，试点下放保安服务公司设立和保安员证核发审批权限，探索旅馆业“一业一证”改革。

在优化管理服务方面，中国公安部要求推出一批促进高质量发展的服务举措，包括方便农村群众申办交管牌证，提高道路资源利用率，便利交通物流货运车辆通行，进一步促进汽车消费；实行公安政务服务“一窗通办”，持续推进公安政务服务“全程网办”，全面实施“跨省通办”，实施“免交证、办成事”改革，试点证件照片“一拍共享、一照通用”，大力推进公安政务服务进社区、进农村，为船舶和人员出海报备提供便利。

在严格安全监管方面，中国公安部提出，要精准对接产业安全发展需求，保障服务新业态、新模式规范有序发展，以区域警务协同服务区域协调发展，持续深化突出违法犯罪打击整治，加强社会治安整体防控；全面推行“双随机、一公开”监管，加强重点行业、重点领域安全监管，完善重点车辆及驾驶人道路交通安全监管，坚决维护网络安全、数据安全和公民个人信息安全，依法保护企业产权和经营者合法权益。

中国公安部称，当局将力争8月底前全部部署实施，确保取得实效，让人民群众看得见、摸得着，有实实在在的获得感。