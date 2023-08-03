香港7月标普全球PMI降至49.4 今年私营经济首现收缩

标普全球7月香港采购经理指数（PMI）经季节调整后，跌穿50.0持平点，显示私营经济今年首次缩减经营活动。

综合香港经济日报和彭博社星期四（8月3日）报道，香港7月标普全球PMI指数由上月50.3降至49.4，自去年12月以来首次跌至荣枯线以下，反映疫情后的经济复苏正在放缓。指数高于50表明扩张，低于50则意味着萎缩。

标普全球最新数据显示，香港私营经济景气在7月出现逆转。由于新接的订单量由升转跌，香港企业于是降低产量，但来自海外和中国大陆的业务仍有增长，因此经营活动的整体跌幅属于温和。不过，当价格压力在7月加剧时，香港企业对物料采购和人力配置显得审慎。业者对经营前景的信心不及上月，整体乐观情绪回落至去年11月之后新低。

香港市场需求重现收缩，企业因止降低了经营信心，乐观度下滑至八个月新低。业者对前景忧虑，冲淡对经济好转的期待。随着新增订单和业务量下降，企业于是缩减采购，跌幅为一年以来最高，但由于采购量与使用量相若，因此库存水平变化不大。

踏入下半年，香港私营企业面临的成本压力与日俱增。原材料价格、运输成本、雇员薪酬同时上涨，在采购价格和工资成本的夹击下，整体投入成本显著飙升。有见于此，企业随即加价，借以将成本负担转嫁客户，且价格升幅比上月加快，高于一年以来的平均水平。

标普全球市埸财智经济研究部副总监潘婧怡说，香港私营企业幅重启拉动的增长动力，似乎在下半年初耗尽。最新PMI数据显示，新增订单由升转跌，导致经营活动委缩，但景气下滑的速度毕竟温和，而来自海外和中国大陆的出口需求仍在扩张，继续支撑企业经营。不单整体营商环境转差，同时值得忧虑的还有价格压力再度升温，此情况很可能进一步抑压商业信心，影响市场未来数月对商品和服务的需求。