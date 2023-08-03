恒大物业今在港交所复牌 股价一度暴跌近50%

恒大物业股票星期四（8月3日）早上9时在香港证券交易所恢复买卖。复牌首日，恒大物业港股一度暴跌49.57%。

恒大物业星期三（2日）晚间发布公告，称履行复牌指引，公司股票将在8月3日恢复买卖。

根据公告，2022年6月15日及2022年8月30日，恒大物业接获两封由港交所发出的信函，当中列出以下就恢复恒大物业股份在港交所买卖所说明的复牌指引。

根据指引，港交所要求恒大物业公布上市规则规定的所有未公布的财务业绩，并解决任何审计保留意见的事项，对恒大物业134亿元（人民币，约25亿新元）质押担保被相关银行强制执行进行独立调查，公布调查结果并采取适当的补救措施。

另外，管理层的诚信或对恒大物业管理及运营有重大影响的任何人的诚信，或会对投资者构成风险，并损害对市场的信心，需证明没有合理的监管疑虑；进行独立的内部监控检讨，需证明恒大物业已制定足够的内部监控及程序，以履行上市规则项下的责任。

恒大物业在公告中称，公司已履行各项复牌指引，已公布上市规则规定的所有财务业绩，并完成质押担保事件的调查，涉及该质押担保事件的所有董事均已离职，不存在监管疑虑。

恒大物业称，公司已对全体董事及高级管理层进行上市合规培训，重点强化董事守则、经营独立性、内幕消息、信息披露等规则的认知，并制定《物业集团合规管理制度》，订明董事及高级管理层须每年出席定期培训，并针对上市规则重点部分及更新部分内容及时进行培训。

恒大集团目前在香港有中国恒大、恒大物业以及恒大汽车三个上市平台，但因恒大集团2021年和2022年的财报迟迟未公布，导致恒大集团的股票从去年3月21日起停牌至今。恒大汽车已于7月28日复牌，但复牌首日市值锐减28亿美元（约37亿新元）。