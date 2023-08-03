中国房企旭辉集团主席等人据报降价出售在港洋房

香港媒体报道，中国房地产企业旭辉集团主席林中等人降价出售在港洋房。

香港经济日报星期四（8月3日）引述消息人士报道，旭辉集团主席林中及相关人士，近日调低赤柱五幢洋房售价约16%，至逾16.59亿元（港元，下同，约2.85亿新元），较逾三年前购入价格低约8%。

上述五幢洋房为赤柱舂磡角道44号、46号、48号及50号屋，以及海天径1号屋，实用面积4374至6615平方尺，采4及5房间隔，每幢洋房连私人平台、花园及享海景，各连同车位出售，物业目前由旭辉集团主席林中、集团副主席林伟及行政总裁林峰透过公司名义持有。

消息人士称，该批洋房原于市场以共19.75亿元放售，每幢洋房叫价3.16亿至5.2亿元，但旭辉管理层近日把有关物业叫价调低15%至18.6%，至2.68亿至4.42亿元，总叫价降至逾16.59亿元，较起初开价大减16%。

翻查资料，上述五幢洋房由信德集团发展，发展商在2016年中起推出招标，同年底以全盘形式易手至旭辉集团，作价15.88亿元。不过，旭辉集团2020年5月公布，把上述五幢洋房出售予林中、林伟及林峰所持有的投资控股公司，总代价18亿元，即若以目前最新叫价计算，较当时转让价，低逾1.4亿元或7.8%。