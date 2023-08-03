美台贸易倡议法案送白宫 麦卡锡：支持台湾首步

美国众议院议长麦卡锡签署美国国会日前通过的美台21世纪贸易倡议首批协定实施法案后，已移送白宫，等待总统拜登签署生效。麦卡锡说，这成为美众议院共和党人持续支持台湾人民的第一步。

据美国众院岁计委员会官网星期三（8月2日）发布的新闻稿，此法案确认美国国会支持美国与台湾谈判达成的初步贸易协定，法案规定该协定及未来与台湾的协定，若未经美国国会批准将不得生效，并要求拜登政府需与国会协商未来与台湾的任何协定。

麦卡锡指出，美台关系建立于对和平与民主的共同承诺，美台经济伙伴关系对于在全世界追求自由至关重要。他感谢岁计委员会主席史密斯理解这一重要友谊并提出立法，“这将成为众议院共和党人持续支持台湾人民的第一步”。

史密斯说，美国国会专注于确保贸易协定符合美国劳工、家庭、农民与小企业的最大利益。在中国持续威胁美国利益的背景下，台湾与美国维持密切贸易关系，这项立法加强与台湾这个重要盟友的关系，并确保美国人民透过民意代表在未来的贸易谈判中拥有强而有力的声音。他呼吁拜登应立即签署此法案，使之正式立法。

综合台媒报道，经过一年协商谈判，台美21世纪贸易倡议首批协定6月1日在美国在台协会（AIT）华府总部签署，由台驻美代表萧美琴与AIT执行理事蓝莺（Ingrid Larson）代表签署，台行政院政委邓振中、美国副贸易代表毕安奇（Sarah Bianchi）及AIT主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在场见证。

首批协定包括关务行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业规章、反贪腐、中小企业等五项议题。邓振中当时说，第二阶段可能会锁定劳工、环保与农业三大议题，但还需再跟美方协商。

协定生效前，美国总统须先向国会报告，说明协定如何促进美台贸易关系及推动美国劳工、消费者、企业与农民的利益，并在30日内提出认证，证明台湾已经采取任何履行协定所需措施。

美台21世纪贸易倡议首批协定实施法案于6月21日和7月18日，分别在众议院与参议院以口头表决一致同意通过。麦卡锡签署法案后，在7月27日正式送交白宫，等待拜登签署。若是总统不作为，法案将在10天后自动生效。参、众两院已通过此法案，预期拜登不会动用否决权否决。