历经多次争议 民众党好感度落后蓝绿两党

经历了多次失言和争议后，台湾民众党的网络好感度落后于民进党和国民党。

《TPOC台湾议题研究中心》星期三（8月2日）在官网公布网络舆情数据分析结果，显示民众党最近一个月有两波声量高峰，第一次是7月10日民众党党主席柯文哲公开质疑台北市府不准他在台北流行音乐中心举办演唱会，并形容台北市府官员是“太监”；另一次高峰是7月30日民众党英文官网刊出“Vote White Vote Right”宣传标语，被质疑是白人至上主义。

数据显示，北流争议单日为民众党带来4万8000则网络声量，民众党英文官网争议单日则为民众党带来5万则声量，都一度成为政坛最热门的话题。

然而，两次热点都是负面争议，导致民众党近期好感度落后于国民党和民进党。数据显示，7月份国民党整体的好感度最高，总声量约166万则，民进党居次，总声量约135万则，而民众党敬陪末座，且网络声量也最低，只有92.2万则。

机构分析指，相较于蓝绿两党，民众党缺乏正规组织战力，一旦有负面争议议题发生，无法在第一时间顺利止血，负面观感累积一发不可收拾。

亲绿的新头壳星期三也公布政党支持度的民调，显示国民党以29.3%支持度跃居第一，民进党28.4%居第二，民众党20.9%位居第三。

不过，和政党推出总统参选人结果交叉相比，民进党参选人赖清德支持度33.5%、柯文哲支持度29.57%、国民党参选人侯友宜支持度为21.4%，显见国民党支持者，并未全然支持侯友宜。