除佳木斯外 哈尔滨也为“方舱医院”建设招标

黑龙江省佳木斯市一小区要建方舱医院的消息星期三（8月2日）登上微博热搜榜，除佳木斯外，哈尔滨市也在为一个“方舱医院”项目建设招标。

据第一财经报道，黑龙江公共资源交易中心网站显示，哈尔滨市“方舱医院三期项目”总用地面积1万9592平方米，总建筑面积2万平方米，建筑地上三层，主要建设内容为设置1000床规模的方舱及附属用房。

网站信息显示，方舱医院三期项目招标人为哈尔滨市道外区卫生健康局，建设地点是哈尔滨市道外区团结东西13路、防护绿地、相邻地块合围区域的医疗用地。项目建设资金来自专项债券和地方财政自筹，出资比例为专项债券1亿3799万元（人民币，下同，约2592万新元），地方财政自筹5000万元。

根据网站披露的信息，这个项目开始于2022年。今年6月，哈尔滨道外区卫生健康局再次挂出了一份设备采购的招标公告，其中包含无创伤呼吸机20台、有创伤呼吸机38台、多参数监护仪21台。公开信息显示，河南先领医疗器械有限公司最终以496万元中标。公示期为7月27日至7月29日，公示三天后无异议即中标。也就是说，这个方舱医院的项目至少在今年7月仍在进行。

企查查信息显示，河南先领医疗器械有限公司于今年3月23日才刚刚成立，注册地在河南信阳。

此前，佳木斯市也公示了方舱医院建设项目，面对居民和网友的质疑，佳木斯市自然资源和规划局8月2日回应称，项目申请资金时用的“方舱医院”，是疫情期间国家给予的专项资金，没有花完，该项目实际规划建设的是文旅、宾馆类场所。