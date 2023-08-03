河北天津泄洪保北京？中国专家：表述不准确

针对有说法认为河北省和天津市泄洪是为了保护北京，中国专家认为这个表述不准确，因为蓄滞洪区的有效性是针对下游并非上游，所以蓄滞洪区的应用是针对天津，“天津的水位降低，并不等于北京就不会被淹”。

综合央视新闻、中国新闻网和《北京青年报》星期四（8月3日）报道，中国水利水电科学研究院副总工程师程晓陶受访时说，蓄滞洪区是防洪体系中的一个重要组成部分，主要是河堤外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等，其中多数是历史上江河洪水淹没的场所。洪水过大时适时分蓄洪水、削减洪峰，可最大程度减少灾害损失。

针对需要划定蓄滞洪区的原因，程晓陶说，不同河道的断面大小、深浅不一样，所以河道行洪能力也不一样。当洪量超出河道行洪能力时，就可能洪水氾滥。为了提高河道行洪能力，就需要沿着河道修筑堤防扩大行洪断面，但堤防很长，无法确保每一处都能防住洪水，才有必要设置蓄滞洪区明确分洪区域，减轻重点保护区的防洪压力。

他解释道，有计划被洪水淹没的区域就叫做蓄滞洪区，本质上是一种疏解河道全线防洪压力、分洪保重点的措施。

至于如何看待“河北、天津泄洪是为了保北京”的说法，程晓陶形容这不是一个很准确的表述。

他说，蓄滞洪区的运用是在流域的尺度做统筹考虑，一般来讲蓄滞洪区的有效性是针对下游，并非上游，所以蓄滞洪区的应用是针对天津，天津的水位降低，并不等于北京就不会被淹。

程晓陶称，蓄滞洪区既是防洪体系的重要组成部分，也是蓄滞洪区老百姓生存的家园，“不是说他们应该是牺牲的对象”。所以1997年中国制定《防洪法》规定，明确规定如果运用蓄滞洪区要给予补偿。2000年出台的《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》对补偿标准也有详细说明。

杜苏芮台风近日造成中国华北地区强降雨，京津冀地区启用蓄滞洪区，分滞河道洪水。重灾区之一河北省也陆续启用小清河分洪区、兰沟洼、东淀等七处蓄滞洪区，分减洪水18亿立方米。截至目前，河北共转移民众122万9000人，其中蓄滞洪区转移85万7200人。

河北省水利厅副厅长李娜预计，地势高的地区，退水相对会快一些，地势低的地方退水就慢。快的估计一个星期左右就会退去，慢的可能持续时间较长，达到一个月左右。