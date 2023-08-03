蔡奇受习近平委托看望慰问北戴河暑期休假专家

中共政治局常委、中央书记处书记蔡奇受中共总书记习近平委托，星期四（8月3日）在北戴河看望暑期休假专家，代表中共中央、国务院向专家人才致以诚挚问候。

据新华社报道，每年暑期邀请优秀专家人才到北戴河休假，是中共和国家人才工作的一项重要制度性安排。参加今年休假活动的57位专家，是中国国内科技前沿领域优秀人才代表，他们在各自领域都作出了重要贡献。

蔡奇说，习近平和中央高度重视人才工作。中共十八大以来，习近平从实现民族复兴的战略高度，对人才工作作出一系列重要指示，作出深入实施新时代人才强国战略的重大部署，引领新时代人才工作取得历史性成就、发生历史性变革。

蔡奇强调，参加休假活动的各位专家，锐意创新、敢为人先、勇攀高峰，为广大知识分子和专家人才树立了标杆。希望各位专家深入学习贯彻中共的创新理论，心怀“国之大者”，坚持“四个面向”，为高水平科技自立自强和中国式现代化建设作出新的更大贡献。

中共中央政治局委员、中央组织部部长李干杰，国务委员谌贻琴，全国政协副主席姜信治参加看望活动。

据人民网此前报道，邀请专家到北戴河休假最早可以追溯到1987年，当年中央邀请全国科技界各领域14位科技专家偕爱人到北戴河休息，邓小平在北戴河接见了他们，首开休假制度先河。2001年，中国首次把人才问题提升至国家战略层面，专家北戴河夏季休假作为制度被确定下来。