摩根下调中国股票评级 建议投资者获利了结

摩根士丹利星期三（8月2日）将中国股票评级下调至平配，建议投资者利用中国政府经济刺激计划推动的股市反弹来获利了结。

据彭博社报道，中国近日作出了一系列承诺以刺激经济增长，重振中国萎靡不振的民营企业，使中国资产得到提振。但摩根士丹利分析师在一份报告中写道，这些经济刺激措施可能乏力平淡，不足以让中国股市维持涨势。

分析师写道，虽然中国官方稳增长和支持民营企业的立场更加明确，中共政治局7月举行的会议也释出更加温和的信号，但投资者的信心仍十分脆弱，且投资者对3月份以来相当乏力和平淡的经济刺激措施感到失望，仍不愿大规模预先配置。

分析师认为，目前市场情绪重新聚焦于中国的结构性挑战，包括地方政府问题和失业问题，这些问题仍缺乏详细的解决方案；其他关键问题，包括中国陷入困境的房地产业及中美地缘政治紧张局势，都需要改善才能吸引可持续的资金流入。

针对重返中国市场的时机，分析师说，中共高层10月份将召开会议，并有可能宣布新一轮经济刺激和改革措施，届时企业盈利的下滑在很大程度上可能已被消化。“盈利增长触底，结构前景更加明朗，再加上地缘政治形势持续企稳，将提供更好的升级机会，并吸引长期资金回流。”

与上次审查相比，在摩根士丹利28个发展中国家市场配置框架中，中国的排名从第三位降至第13位。